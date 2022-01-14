Москва, , 12:06 — REGNUM Россия руководствуется интересами глобальной стабильности, когда принимает решение о военном присутствии в других регионах мира. Об этом 14 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«У нас разветвлённые военные, военно-технические связи с нашими партнёрами, союзниками. Есть наше присутствие в разных регионах мира — это вопрос, который касается двусторонних отношений. Ну и конечно мы будем исходить из интересов глобальной стабильности, когда дальнейшие шаги будут обсуждаться с нашими союзниками на двусторонней основе в этом направлении», — заявил Лавров.