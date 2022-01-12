Москва, , 08:36 — REGNUM Заявление американских чиновников подрывают переговоры Соединенных Штатов с Россией, завил посол РФ в США Анатолий Антонов.

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«Категорически отвергаем провокационные заявления американских высокопоставленных чиновников, направленные на торпедирование переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского диппредставительства.

Посол напомнил, что Москва настроена на субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в «самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит высказалась о неизменном праве НАТО на расширение и пригрозила России ответом со стороны альянса в случае «агрессии в отношении Украины».

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