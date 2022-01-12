Москва, 12 января 2022, 08:36 — REGNUM Заявление американских чиновников подрывают переговоры Соединенных Штатов с Россией, завил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Посол напомнил, что Москва настроена на субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в «самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе».
Следите за развитием событий в трансляции: ««Красные линии»: переговоры между Россией и США в Женеве – все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит высказалась о неизменном праве НАТО на расширение и пригрозила России ответом со стороны альянса в случае «агрессии в отношении Украины».
Читайте также: Постпред США при НАТО грозит России и не обещает компромиссов