Вашингтон, , 22:49 — REGNUM Блок НАТО на фоне обострения ситуации вокруг Украины проведет крупные военные учения в акватории Средиземного моря с участием авианосной группы США «Гарри Трумэн», сообщил 21 января на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, военно-морские учения «Удар Нептуна-22» были запланированы заранее, но их решено начать с учётом обострения ситуация вокруг Украины.

«Вопрос об учениях был должным образом изучен с учетом нынешней напряженности. И после всех рассмотрений и обсуждений с участием союзников по НАТО, было принято решение действовать», — заявил Кирби.

«Авианосная ударная группа «Гарри Трумэн» будет передана под оперативное управление НАТО и станет центральным элементом этих давно запланированных учений», — уточнил он.

Кирби также рассказал, что в ходе учений, которые продлятся с 24 января по 4 февраля, будут отработаны борьба с подводными лодками противника и дальние удары авиации.

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