Москва, , 09:08 — REGNUM Россия ожидает от Соединенных Штатов письменного ответа по каждому предложению гарантий безопасности, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы хотим,. чтобы нам письменно ответили по пунктам на то, что мы предложили», — сказала она в интервью «Известиям».

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва была открыта в своих действиях и добросовестно передала письменные предложения «своим западным партнёрам».

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Как передавало ИА REGNUM, 21 января госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что письменный ответ Москве на её предложения по гарантиям безопасности Вашингтон даст на текущей неделе.

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