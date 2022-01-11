Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Заявления США на тему того, что России нужно делать со своими войсками и миротворческими силами ОДКБ, вызывают недоумение, так как Москва имеет право самостоятельно решать, куда перемещать свои войска в пределах собственных территорий. Об этом 11 января говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне на официальной странице российской дипмиссии в соцсети Twitter.

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«Мы не понимаем логики Госдепартамента, который заявляет, что Россия должна «вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие учения продолжаются и какова их цель», в то время как США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что перемещение российских войск по российской же территории и проведение военных учений является выбором России.

«Мы будем продолжать их проводить, потому что это отвечает интересам нашей безопасности», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман призвала Россию вернуть свои войска в казармы от границ с Украиной.