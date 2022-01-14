Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в случае попыток размещения военной инфраструктуры России на Кубе или в Венесуэле последует «решительная» ответная реакция. Об этом он сказал 13 января в ходе брифинга для журналистов.

Радиус покрытия ракет, дислоцированных на Кубе

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По словам Салливана, данная тема не поднималась на российско-американских консультациях в Женеве, и он не хотел бы ничего подтверждать или исключать.

Джейк Салливан «Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы будем реагировать решительно».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не исключил в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности принятия таких мер, как размещение военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле.

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