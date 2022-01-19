Вашингтон, 19 января 2022, 04:26 — REGNUM Президент США Джо Байден и президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе прошедшего 18 января телефонного разговора наряду с украинской проблематикой обсудили важность тесного оборонного взаимодействия Финляндии с США и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
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В ходе разговора, инициатором которого выступила американская сторона, главы двух стран выразили «общую обеспокоенность в связи с «беспричинным наращиванием Россией военных сил у границ Украины».
Также была обсуждена такая «важная площадка для диалога», которой является Организация безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ).
Напомним, в своей новогодней речи президент Финляндии решил заявить о возможности для Финляндии подать заявку в НАТО, несмотря на российские требования по поводу недопустимости расширения этой организации.
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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден и президент Финляндии Саули Ниинистё провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на границах Украины, систему безопасности в Европе и возможности решения этих проблем.
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