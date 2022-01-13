Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Аргументированного письменного ответа на свои предложения по поводу безопасности в Европе ожидает Россия от США. Об этом 13 января сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов Mil.ru

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«Мы свои инициативы по выводу ситуации из кризиса представили. 10 января разъяснили их в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Ждем адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений», — приводит его слова посольство России в Вашингтоне на своей странице в соцсети Facebook.

Также Антонов добавил, что российская сторона усматривает в давлении со стороны США их неспособность отстаивать свою точку зрения за столом переговоров и уточнил, что призывы Вашингтона к введению жестких антироссийских санкций являются бесперспективными и не могут запугать Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в посольстве РФ в СЩА заявили, что Москва не понимает логику Госдепа США, призывающего Россию отвести «войска в казармы» или предупреждать Соединенные Штаты о проведении учений без аналогичных действий с американской стороны.