11 января 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 22:48 — REGNUM Заявление пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики о том, что Киев нарастил количество обстрелов территории Донбасса, чтобы напомнить о своём существовании в связи со встречей «Россия — НАТО» по поводу гарантий безопасности, вызвало обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 января в социальной сети «ВКонтакте».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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"События в Казахстане, конечно, оказались для Украины ударом в спину, потому что всё это время фокус внимания всей международной общественности был прикован к переговорам России и НАТО, по поводу в том числе и Украины, но оказалось, что украинские проблемы никого на самом деле не волнуют. Стоит лишь мало-мальски значимому инфоповоду появиться, как все тут же забывают про Украину», — отмечает Иван К.

Многие пользователи пришли к выводу, что про Украину на Западе действительно многие уже забыли, и лучшим способом, чтобы напомнить о себе, для Киева оказалось воспользоваться кровавой провокацией.

«Украине жизненно важно напомнить о себе, поэтому она из последних сил пытается хоть какую-нибудь там эскалацию устроить. По факту получается, что только нервы Донбассу мотают. Клоуны», — пишет Владимир З.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина бомбила жителей Донбасса и раньше, поэтому не стоит связывать более частые обстрелы с переговорами между Россией и НАТО. Граждане убеждены, что украинские вооружённые силы любят пострелять по людям и без какой-либо на то объективной причины, просто ради удовольствия.

«Какое-то странное заявление. По какой такой тогда причине Украина обстреливала Донбасс последние семь лет? Тоже к переговорам готовилась? Странная это взаимосвязь. ВСУ обстреливает ДНР и ЛНР с одной целью — геноцид. И всё! Хватит выдумывать небылицы», — обращается Денис В.

«Украина и без каких-либо переговоров не отказывала себе в удовольствии пошмалять по Донбассу. Там служат сплошные нацики, нормальные люди не станут во время перемирия просто так, ради удовольствия, стрелять по чужой территории», — убеждён Радион К.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что обстрелы территории Донбасса с украинской стороны не прекращались, как и не переставало расти количество жертв преступлений украинских карателей.

«Сколько можно уже слушать об этих бесконечных обстрелах со стороны Украины. Сердце каждый раз обливается. Там люди погибают, а нам уже семь лет рассказывают о том, как они умирают. Может быть, пора уже что-нибудь сделать?» — задаётся вопросом Василиса П.

Отдельные комментаторы отмечают, что Российская Федерация должна уже, в конце концов, положить конец нескончаемым обстрелам ДНР и ЛНР со стороны Украины, иначе ВСУ в какой-то момент почувствуют полную безнаказанность и спровоцируют новый этап крупномасштабного кровопролития.

ВСУ в Донбассе U.S. Army Europe Images

«Пора признавать Луганскую и Донецкую Народные Республики и переставать уже водить хороводы с нациками Украины. Российские войска должны стоять в Донецке, только тогда мирные жители перестанут жить под украинскими обстрелами», — считает Евпатий К.

Напомним, 10 января Донецкое агентство новостей опубликовало материал со ссылкой на пресс-службе Народной милиции ДНР, согласно которому Киев нарастил количество обстрелов территории Донбасса, чтобы напомнить о своём существовании в связи со встречей «Россия — НАТО» по поводу гарантий безопасности.