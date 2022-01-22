Оттава, , 08:16 — REGNUM Расширение НАТО к границам России назвал необоснованным посол России в Канаде Олег Степанов 22 января в интервью канадскому телеканалу CBC.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Степанов пояснил, что оснований для расширения НАТО в восточном направлении, к границам России, нет никаких.

«Мы обеспокоены нашей безопасностью», — заявил посол России в Канаде.

Степанов отметил, что Россия готова к диалогу по ситуации на Украине и по ряду других вопросов к диалогу с Канадой на самом высоком уровне, так как Канада является важным игроком в военном альянсе. Однако дипломат с сожалением признал, что Москва не видит такого же стремления со стороны Оттавы.

Степанов подчеркнул, что у России нет планов совершать военное вторжение на Украину, уточнив, что переговоры по вопросам безопасности со странами НАТО могут зайти в тупик, если Россия не получит того, что хочет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в Канаде пояснил отношение Москвы к возможным санкциям со стороны западных стран из-за ситуации с Украиной.

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