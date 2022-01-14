Москва, , 12:00 — REGNUM В Москве ожидают письменных ответов от США и НАТО по предложенным российской стороной гарантиям безопасности. Об этом 14 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Ожидаем ответов от наших коллег, ответов письменных, положенных на бумагу, как это сделали мы, внося свои предложения. Но тем временем, конечно, продолжим работу над тем, чтобы мы были готовы в случае любого развития событий», — сказал он.

При этом глава МИД РФ отметил, что США и НАТО намерены «замотать» процесс по предложенным Россией гарантиям безопасности, однако почеркнул, что на переговорах с российской стороной Вашингтон и альянс уяснили, что по гарантиям безопасности нужно ответить быстро и конкретно.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в данный момент Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО ответа на свои предложения по гарантиям безопасности в Европе, однако такое ожидание не будет долгим.