Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Возможность добиться существенного прогресса в разрешении вопросов безопасности в Европе есть у России, США и Евросоюза. Об этом 18 января заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью изданию Foreign Policy.

Джейк Салливан Whitehouse.gov

«С моей точки зрения, существуют возможности для значительного прогресса в разрешении путем дипломатии важнейших вопросов европейской безопасности, которые заслуживают тщательного рассмотрения. США, Россия, НАТО, ЕС и другие партнеры в Европе могут сесть за стол переговоров, проработать их и прийти к взаимопониманию», — сказал он.

При этом Салливан отметил, что российской стороне в этом вопросе нужно будет «принять собственные решения».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США считают, что Россия якобы может в любой момент напасть на Украину