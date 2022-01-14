Москва, , 11:39 — REGNUM Россия ждёт документально оформленных гарантий о нерасширении НАТО. Об этом 14 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нам нужны именно юридически обязывающие гарантии, потому что политические обязательства, которые закреплялись в 90-е годы, не говоря уже об устных обещаниях, никогда не выполнялись нашими западными партнёрами. Судя по всему, они этого не собираются делать и сейчас», — заявил Лавров.

«Ожидаем ответов от наших коллег. Ответов письменных, положенных на бумагу, как это сделали мы, внося свои предложения», — указал он.