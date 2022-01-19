Вильнюс, , 12:20 — REGNUM По утверждению литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса, совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии якобы создают «прямую угрозу для Литвы». Он написал об этом 19 января на своей странице в соцсети Facebook.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«В сложившемся положении вступление российских военных в Белоруссию оцениваем не только как фактор, дестабилизирующий ситуацию, но и вызывающий еще большую прямую угрозу для Литвы», — отметил в своем сообщении Анушаускас.

Также глава минобороны Литвы уточнил, что он 19 января проведет встречу с послами девяти стран — участниц НАТО, активно принимающих участие «в укреплении безопасности Литвы» для обсуждения вопросов безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января представители министерства обороны Эстонии признали отсутствие свободных жилых помещений для размещения в зимних условиях новых подразделений НАТО.