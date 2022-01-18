18 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова генсека НАТО о том, что альянс готов к обсуждению с Россией вопросов сокращения вооружений.

Артур Савин, , 15:56 — REGNUM Заявление генерального секретаря блока Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс готов к обсуждению с Россией вопросов сокращения вооружений, в том числе ядерных, а также желает участвовать в других сбалансированных, верифицируемых мерах, которые будут полезны для Российской Федерации и для НАТО, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 18 января в социальной сети «ВКонтакте».

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Стало быть, всё-таки не договорились. Ждём теперь контрсанкции со стороны Российской Федерации», — пишет Дмитрий Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что генсек НАТО, судя по всему, забыл о том, что Россия не ждёт от Североатлантического альянса каких-то компромиссных решений, Москва поставила Западу ультиматум, с которым придётся считаться.

«Тут вопрос не о сокращении, а возвращении границ НАТО к 1997 году! Толку-то от того, что вы количество ракет на границе с Российской Федерацией сократите? Оставшийся арсенал, что, менее опасным из-за этого становится?» — задаётся вопросом Сергей С.

Система ПРО THAAD в Румынии U.S. Army

«Вообще-то, как бы там был ультиматум, а не какие-то дальнейшие обсуждения. Либо да, либо нет. Если нет, то и суда нет, как говорится. Ждём российских ракет на Кубе и в Венесуэле, плюс еще много «ништячков» для американцев», — указывает Vitaly G.

Некоторые комментаторы углядели в готовности НАТО к сокращению вооружений классический мошеннический трюк, заключающийся в том, что сокращать свои вооружения должна будет как раз таки Россия, а альянс лишь будет делать вид, что разоружается.

«Ага, нашли дурачков. Они НАТО будут продолжать расширять в сторону наших границ и оружие соответствующее будут размещать, а мы при этом ещё и оружие должны сокращать своё!» — написал Граф П.

«Наивные американцы, они решили, что всё ещё наивные мы. Опять хотят провести нас, как в 90-е. Сократить исключительно наше вооружение, особенно то, которого у них ещё нет. Россия урок усвоила, запомнила и больше не собирается вестись на их лживые заверения. Так что принимайте все российские условия!» — призывает Лариса Д.

Часть людей считает, что в любом случае даже такие меры не способны снять напряжённость в отношениях России и НАТО.

«Столтенберг всё дурака не может выключить. Все ходы записаны. Было уже сокращение. Не помогло. Меры должны быть не односторонние, а более конструктивные, учитывающие интересы в том числе и Российской Федерации», — отмечает Надежда С.

Глава НАТО Йенс Столтенберг Nato.int

Ряд пользователей уверен, что раз Североатлантический альянс готов к разговору, значит, российские дипломаты вынудили страны Запада учитывать хотя бы частично интересы России, а это уже значительный прогресс. Граждане призывают российские власти не останавливаться и продолжать давить на страны НАТО, тем более что они найдут, как обосновать сдачу собственных позиций перед Москвой.

«Скоро выведут такими темпами. Им главное это сделать с красивым видом, что так типа и задумывалось… Путина обвели вокруг пальца и выводим войска из Европы», — предполагает Гриша И.

Напомним, 16 января генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил в интервью CBC о том, что Североатлантический альянс готов к обсуждению с Россией вопросов сокращения вооружений, в том числе ядерных, а также желает участвовать в других сбалансированных, верифицируемых мерах, которые будут полезны для Российской Федерации и для НАТО.