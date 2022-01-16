Москва, , 20:32 — REGNUM Российские войска находятся рядом с Украиной на фоне напряженной ситуации в регионе. Об этом 16 января заявил в интервью телекомпании CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, на территории РФ, рядом с границей Украины, есть российские войска.

«Мы (власти России) считаем необходимым держать там войска из-за очень напряженной ситуации (в регионе)», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что инфраструктура НАТО приближается к российским границам, в регионе также наблюдаются полеты воздушных судов Североатлантического альянса. Поэтому, добавил Песков, Москва должна принимать меры предосторожности.

Как передавало ИА REGNUM, 13 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия остаётся главным противником НАТО только потому, что старается твердо отстаивать свои интересы.