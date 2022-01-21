Женева, Швейцария, , 16:36 — REGNUM В каком бы масштабе ни были введены российские войска на Украину, в США сочтут это вторжением, сообщил 21 января журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен President.gov.ua

Блинкен «Мы чётко дали понять: если кто-либо из российских военных пересечёт украинскую границу — это будет считаться вторжением и будет иметь быструю и общую реакцию Соединённых Штатов и их союзников с тяжёлыми последствиями для России».

Он отметил, что сообщил об этом российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в ходе встречи. По словам главы американской дипломатии, со стороны РФ могут быть предприняты короткие атаки, например, хакерские, что также не останется без ответа со стороны Запада.

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