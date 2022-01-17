Москва, , 15:16 — REGNUM Глава российского МИД Сергей Лавров дал своему хорватскому коллеге Гордану Грлич-Радману необходимые разъяснения по вопросам отношений Москвы с Евросоюзом и НАТО. Об этом Лавров заявил 17 января на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии.

Сергей Лавров Mid.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

Он подчеркнул, что российская сторона неизменно ценит взвешенную, конструктивную позицию Хорватии по решению проблем, накопившихся у России с Евросоюзом и НАТО. Хорватия входит в обе эти структуры.

«По вопросам, которые касаются отношений между Россией и Евросоюзом, между Россией и НАТО, мы нашим хорватским друзьям дали необходимые разъяснения», — сказал Лавров.

В ходе переговоров с Грлич-Радманом особое внимание было уделено обстановке на Балканах, в том числе в Боснии и Герцеговине, а также отношениям Сербии и Косово, добавил он.

Читайте также: Эксперт: Цель ЕС остаётся прежней — уничтожение России