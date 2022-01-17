Амстердам, , 16:46 — REGNUM Вертолётоносец ВМС Нидерландов HNLMS Rotterdam отправлен командованием военного блока НАТО в Балтийское море, сообщает 17 января портал телерадиовещания Эстонии ERR.

Нидерланды Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы находимся на месте, чтобы продемонстрировать присутствие и солидарность с альянсом в целом», — цитирует портал сообщение пресс-службы блока НАТО по этому поводу.

Уточняется, что в данный момент HNLMS Rotterdam находится у берегов Швеции.

Портал также цитирует мнение научного сотрудника Шведского колледжа национальной обороны Магнуса Кристианссона, который считает, что «прибытие корабля связано с текущей ситуацией с безопасностью в Европе на фоне наращивания Россией военной активности у границ Украины».

«НАТО приспосабливается к агрессивным и непредсказуемым действиям России и активизирует сотрудничество со Швецией и Финляндией в Балтийском море», — заявил Кристианссон.

При этом в очередной раз отмечается, что Россия «агрессивно сконцентрировала» возле украинской границы 100 тыс. военнослужащих.

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