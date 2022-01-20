Вена, , 20:50 — REGNUM Прорыв в достижении согласия по гарантиям безопасности может произойти на российско-американской встрече на уровне глав внешнеполитических ведомств, заявил 20 января глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире «России 24».

Энтони Блинкен и Сергей Лавров (сс) U.S. Department of State

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Комментируя предстоящую встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с американским госсекретарём Энтони Блинкеном, которая должна состояться в Женеве завтра, 21 января, Гаврилов сказал, что на этих переговорах «может произойти определённый прорыв».

Российский дипломат также выразил надежду на то, что американская сторона проявит «здравомыслие» и «прагматизм». Встреча, напомним, будет проводиться по теме предоставления Западом России гарантий безопасности, в том числе нерасширения НАТО на восток.

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