21 января 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова представителя американской администрации, утверждающей, что Россия якобы собирается напасть на Украину в середине января-февраля 2022 года.

Елизавета Коробова, , 08:39 — REGNUM Заявление представителя американской администрации Джен Псаки о том, что вторжение Российской Федерации на Украину якобы может начаться в середине января-февраля 2022 года, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 16 января в социальной сети Facebook.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вот к чему приводит легализация лёгких наркотиков. США демонстрируют плохой пример всему миру», — пишет Ирина З.

Многие пользователи удивляются, как американское руководство умудряется на голубом глазу делать подобные заявления. Граждане считают такую манеру крайне неуважительной и даже оскорбительной по отношению к нашей стране.

«Они для себя уже запланировали наше вторжение! Потому что им это ну очень сейчас нужно! Без этого им ну просто никак!» — отмечает Сергей Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что американцы делают такой вид, будто бы Россия действительно собирается напасть, словно у российского руководство просто нет иного выбора.

«Получается, американцы знают план русских, о котором сами русские не знают? Или им Путин по секрету сказал?» — задаётся вопросом Tatjana R.

Часть людей отнеслась к заявлению Псаки с изрядной долей юмора, потому что российский народ прекрасно понимает, что российские войска если к чему и готовятся, то исключительно к обороне от настырных западных «партнёров».

Джен Псаки (сс) The White House

»У нас впереди крещение, а в феврале День Красной армии. Некогда нам глупостями заниматься, надо ещё всё это как следует отметить. Пусть наши сроки пересматривают, не успеем», — шутит Елена Д.

«Похоже на трёп не шибко умных болтушек. И ведь это американские политики! Господа, оперируйте, пожалуйста, фактами, а не выставляйте себя в качестве клоунов на посмешище всему миру. Сидят и оплакивают нерожденное дитя», — считает Olga V.

Ряд пользователей указывает на то, что Вашингтон не устроит тот вариант, что Российская Федерация не начнёт своё вторжение на Украину в обозначенные сроки, а значит, США сделают всё, чтобы это точно произошло.

«Когда вторжения не произойдет, в США скажут, что в России испугались», — предполагает Дмитрий Л.

«Я правильно понимаю, что если в нужные сроки Россия так ничего и не сделает, то США заявят, что вторжение состоялось, и предъявят пару пробирок и фотографий в доказательство?» — интересуется Наталия Ю.

Дезинформация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Шиза на опережение. Идёт агрессивное внушение. Как это всё уже оскомину набило. Удивляют в этом моменте наивные люди, которые верят каждому слову, исходящему оттуда. Как бы неправдоподобно это ни звучало, всё равно верят. Лепят из миролюбивой России монстра. Надоело», — написала Татьяна Г.

Отдельные комментаторы заподозрили в таком агрессивном внушении существования российской угрозы попытку скрыть тёмные американские дела, которые администрация Белого дома намеревается провернуть в обозначенные сроки.

«Даже интересно: какое такое событие маскируется отвлечением на эту «угрозу», — пишет Константин Л.

«Что-то серьёзное готовят американцы миру, иначе бы они так не пытались устроить российское нападение. Им оно очень нужно, чтобы этим прикрыть свои грязные делишки», — поделился своим мнением Сергей М.

Напомним, 14 января представитель американской администрации Джен Псаки заявила на брифинге о том, что вторжение Российской Федерации на Украину якобы может начаться в середине января-февраля 2022 года, не предоставив при этом никаких доказательств.