21 января 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили внезапную готовность США и НАТО к взаимному диалогу с Россией.

Светлана Рыбина, , 08:38 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что после Совета НАТО-Россия Соединённые Штаты и участники Североатлантического альянса готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Российской Федерацией, стало поводом для возникновения дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 16 января в социальной сети Facebook.

Флаги России и НАТО Mailtoanton

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«Пока не будет юридически заверенных документов, это всё пустая болтовня. А говорить США, кстати, везде мастера», — отмечает Sergey K.

Некоторые комментаторы с радостью встретили данное заявления, надеясь, что российское руководство не упустит момент и попытается наладить практически уничтоженные отношения со своими западными партнёрами, а также заключить с Америкой и НАТО юридически значимые договорённости.

«Вот и отлично! Пора ловить момент! Пока США такие сговорчивые, необходимо заключить с ними как можно больше договорённостей, с которыми им потом придётся считаться», — призывает Виталий П.

Другие же не стали так радоваться внезапной готовностью внешнеполитического ведомства США к диалогу с российской стороной, аргументируя это тем, что любые разговоры должны быть по существу, а Америка игнорирует основные требования России в вопросах безопасности.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Переливать с вами из пустого в порожнее они умеют, это всё пустая трата времени. Вы сами придумали и агрессию, и вторжение, вот и купайтесь в своём вранье. Где вы и где Россия с Украиной? В этих странах три поколения перемешаны кровными узами. И украинцев много живёт в России, а в Украине живёт много русских. Куда вы прётесь со своими «грязными ногами»?! Сиди, Блинкен, в своей Америке и не разводи хаос в мире», — советует Тамара И.

«К какому диалогу? Блинкен, вам по-русски сказали: «Забалтывать ситуацию не позволим!» Или уже боитесь? О чём с вами можно говорить? Вы не понимаете элементарных вещей! Все страны Восточной Европы в глубокой заднице сидят, вы нормально жить не даёте ни одной стране!» — указывает Владимир П.

Часть людей отмечает, что Соединённые Штаты никогда не участвуют в диалоге, они заняты только лишь собой и стремятся удовлетворить исключительно свои собственные интересы, игнорируя даже саму возможность прийти к некому компромиссу со своими оппонентами.

«Их готовность к диалогу мы и так видим. Они явно говорят не о конструктивной его форме. Готовность уступить, понять, простить и при этом не тупить — ну такое прямо рядом не стояло! Так на кой чёрт нам сдалась их готовность?» — задаётся вопросом Анатолий Т.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну, пока что это всё равно монологи. Для диалога, видимо, ещё время не пришло», — считает Вячеслав С.

Ряд пользователей указывает на то, что США безнадёжно пропустили точку невозврата, и отныне Россия больше не может доверять заверениям американских политиков.

«Поезд «переговоров» ушёл, разбирая за собой рельсы со шпалами. Мир погружается в затяжную депрессию. Скоро начнут разбирать и газопроводы», — предполагает Владислав К.

Напомним, 15 января госсекретарь США Энтони Блинкен написал в Twitter о том, что после Совета НАТО-Россия Соединённые Штаты и участники Североатлантического альянса готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Российской Федерацией.