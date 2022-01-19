Вашингтон, , 23:11 — REGNUM Меры сдерживания, которые США готовы предоставить в помощь Украине, обсудил американский президент Джо Байден с вернувшимися из поездки на Украину сенаторами, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в опубликованном 19 января заявлении. В Киев ездили представители обеих партий.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По её словам, американский лидер провёл виртуальную встречу на тему Украины с Джин Шахин, Робом Портманом, Кевином Крамером и другими членами Сената, посетившими Киев.

Обсуждался вопрос «наращивание сил Россией на границе с Украиной» и ответные меры против «дальнейшей российской агрессии против Украины». Также американцы обсудили встречи сенаторов с украинскими политиками.

Участники переговоров «обменялись мнениями о том, как США эффективнее всего могут продолжить тесное сотрудничество» с «союзниками и партнерами по поддержке Украины». Речь идёт как о «продолжающимся дипломатическом взаимодействии, направленном на преодоление текущего кризиса, так и о мера сдерживания» России.

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