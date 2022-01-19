Киев, , 21:30 — REGNUM Предложение провести в Турции переговоры, которое прозвучало в адрес российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского от имени турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, взвешенное, у него «есть потенциал».

Михаил Подоляк President.gov.ua

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Об этом 19 января заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина. Комментируя заявление, которое, транслируя идею Эрдогана, высказал его официальный представитель Ибрагим Калын, Подоляк сказал:

«Несомненно, предложение от турецкой стороны продуманное, потенциал есть. Турция и президент Реджеп Тайип Эрдоган отлично понимают ситуацию в нашем регионе, отлично знают мотивы как украинцев, так и россиян».

Он также добавил, что турецкое руководство прекрасно понимает, зачем вносит такое предложение и что может извлечь из них.

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