Киев, 19 января 2022, 21:30 — REGNUM Предложение провести в Турции переговоры, которое прозвучало в адрес российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского от имени турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, взвешенное, у него «есть потенциал».
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Об этом 19 января заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина. Комментируя заявление, которое, транслируя идею Эрдогана, высказал его официальный представитель Ибрагим Калын, Подоляк сказал:
Он также добавил, что турецкое руководство прекрасно понимает, зачем вносит такое предложение и что может извлечь из них.
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