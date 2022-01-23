Минск, , 21:09 — REGNUM Укреплению безопасности в Восточной Европе не способствует военная активность Североатлантического альянса у границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала ОНТ.

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"В целом милитаризация восточноевропейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение активности военной на этих рубежах, не способствует укреплению безопасности всех наших стран, — заявил Зась. — Прежде всего, в восточноевропейском регионе».

По его словам, в регионе создается определенный источник угроз, поэтому необходимо «снижать этот градус напряженности».

Как передавало ИА REGNUM, 20 января генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что ОДКБ продолжит укрепление военной составляющей, борьбу с терроризмом и наркотрафиком.