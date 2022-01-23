Вашингтон, 23 января 2022, 19:12 — REGNUM Власти Соединённых Штатов не сомневаются, что Германия готова поддержать общий ответ на возможные действия России в отношении Украины. Об этом 23 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен уточнил, что Германия разделяет обеспокоенности США и «твёрдо нацелена дать ответ быстро, эффективно и сообща».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен заявил, что решение об эвакуации сотрудников посольства США в Киеве могут принять в случае необходимости в Вашингтоне.
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