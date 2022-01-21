Москва, , 13:51 — REGNUM Предлагаемые Западом абсурдные антироссийские санкции девальвируются по мере увеличения их количества. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 января журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Песков прокомментировал инициативу американских конгрессменов о признании России «государством — спонсором терроризма». Авторы этой идеи предлагают ввести санкции против высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов в РФ

«Чем больше условных проектов, абсурдных по своему содержанию, абсурдных по предлагаемым мерам, тем больше они девальвируются», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос, будут ли в Кремле принимать во внимание такой документ.

Законодатели в США упражняются, кто во что горазд. Комментировать каждое их таких «упражнений» нецелесообразно, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, предлагаемые конгрессменами новые санкции могут затронуть в том числе самого Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, мэра МосквыСергея Собянина. Председатель ЦИК РФ Элла Памфиловазаявила, что ей на подобные угрозы «глубоко наплевать».

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