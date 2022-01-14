Москва, , 13:21 — REGNUM Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности будут возобновлены, это будет зависеть от ответа Белого дома на российские предложения.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Многое из того, что сегодня говорится публично, это, наверное, связано с искусственным нагнетанием напряженности, с желанием создать атмосферу вокруг РФ, в том числе в качестве дополнительного фона для переговоров, которые начались в Женеве, продолжились в Брюсселе и которые, я надеюсь, мы сможем возобновить», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Дипломат добавил, что это будет зависеть от ответа США, конкретного письменного ответа на российские предложения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Москва не позволит спустить переговоры по российским предложениям о гарантиях безопасности в абстрактные дискуссии и ожидает от Вашингтона взрослой реакции в этом вопросе.

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