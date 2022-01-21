Берн, 21 января 2022, 14:39 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве (Швейцария) проходят в русле усилий по снижении напряжённости вокруг Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не боится никаких других стран мира.
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