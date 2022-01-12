Брюссель, , 13:08 — REGNUM России и Западу следует вернуться к общим принципам архитектуры безопасности в Европе и создать более эффективные механизмы урегулирования кризисов. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатииЖозепа Борреля, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕСв преддверии встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств стран содружества 12 января.

Жозеп Боррель European Parliament

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Он отметил, что первоочередная задача переговоров с Россией по безопасности — это возвращение к общим принципам архитектуры безопасности в Европе, которые вытекают из Хельсинского акта, Парижской хартии, Венского документа. Кроме того, Евросоюзу следует воспользоваться кризисом в отношениях с Москвой, чтобы укрепить единство и защитить свои интересы.

«Во-вторых, необходимо создать более эффективный механизм урегулирования кризисов», — написал Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель также заявил о серьёзных различиях в позициях России и стран Запада, а также о необходимости интенсивных переговоров и консультаций.

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