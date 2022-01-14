Владивосток, , 09:54 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка в Приморье по коронавирусу сложная — коллективный иммунитет — 61% вакцинированных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Шприц с дозой вакцины Гам-КОВИД-Вак Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Пик обращений приморцев в медучреждения пришелся на первые рабочие дни. И сейчас мы видим рост заболеваемости, который отражается и в статистике. Серьезного роста нет, но мы его ожидаем. Оценивая степень распространения «омикрона» в мире, российское здравоохранение готовится к неблагоприятному развитию событий. Мы ожидаем массовых обращений и мобилизуем всю систему здравоохранения края к пятой волне коронавируса», — сказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

На 14 января в Приморье вакцинацию первым компонентом прошли 920 885 человек, завершили иммунизацию 727 130 из них.

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Как сообщало ИА REGNUM, после новогодних праздников кривая заражений и смертности от коронавируса в Приморье пошла вверх — за минувшие сутки выявлено 276 новых носителей SARS-CoV-2 и зарегистрировано семь смертей от COVID-19.