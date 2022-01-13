Москва, , 15:49 — REGNUM Представители США и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещали письменно ответить России на предложения по гарантиям безопасности. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в программе «Большая игра» на Первом канале.

Сергей Лавров Mid.ru

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По его словам, российская сторона попросила «очень сильно» постараться и предоставить Москве встречные предложения на следующей неделе. Ответы и США, и НАТО ожидаются в течение недели, затем об этом будет доложено президенту РФ.

«Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, от имени Североатлантического альянса тоже вызвался положить на бумагу свою реакцию», — сказал Лавров.

Он рассказал также, что на консультациях в Женеве и на заседании Совета Россия — НАТО Запад был жёстким и неуступчивым, но всё же спокойно и по-деловому излагал свою позицию. Это позволяет надеяться на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне.

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