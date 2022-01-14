Москва, , 15:53 — REGNUM Российские предложения по гарантиям безопасности — это не меню на выбор, а пакетное соглашение. Об этом 14 января заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Kremlin.ru

«Мы их предупредили, наших партнеров, прежде всего американских, (что) это (предложения по гарантиям безопасности) не меню, а пакет, — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве. — Точно такой же пакет, о котором мы сегодня говорили по вопросам свободы выбора союзов».

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что нельзя выдернуть этот элемент из общей формулы, одобренной на высшем уровне касательно неделимости безопасности и касательно недопустимости укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Москва не позволит спустить переговоры по российским предложениям о гарантиях безопасности в абстрактные дискуссии и ожидает от Вашингтона взрослой реакции в этом вопросе.

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