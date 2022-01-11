Москва, , 13:39 — REGNUM Если переговоры о гарантиях нерасширения НАТО на восток зайдут в тупик, то это приведёт к множеству проблем для стран Евросоюза. Об этом 11 января заявил американист Малек Дудаков в эфире телеканала «Россия 24».

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«Если переговоры зайдут в тупик, то, конечно, ничего хорошего для безопасности в Восточной Европе не будет. Ситуация на Украине будет оставаться нестабильной, более активные учения стран НАТО будет грозить стабильности Евросоюзу в целом, и размещение ракет средней и меньшей дальности может привести к новой гонке вооружений», — заявил Дудаков.

«Угроз для безопасности будет больше. Поэтому хотелось бы, чтобы к какому-то прогрессу эти переговоры привели», — указал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что России и США на переговорах в Женеве не удалось достичь прогресса по ключевому для Москвы вопросу о нерасширении НАТО. Однако он допустил, что баланс всё же может быть найден в дальнейшем.