Вашингтон, , 21:16 — REGNUM Западные страны могут «нейтрализовать» фактор Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией, написала в своей статье для 19Fortyfive аналитик Лексингтонского института Сара Уайт.

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Она напомнила, что российский регион прекрасно вооружен, там стоят комплексы «Искандер — М», есть истребители с крылатыми ракетами, а также Калининград служит местом базирования внушительного российского ВМФ.

По ее словам, скорейшее приобретение Польшей и Литвой американских зенитных комплексов Patriot, самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танков M1 Abrams якобы нивелирует военные преимущества Калининградской области.

Напомним, ранее французский журнал Le Figaro опубликовал репортаж с места учений Североатлантического альянса в Прибалтике, где НАТО усиливает военное присутствие, готовясь к «конфликту» с Россией.

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