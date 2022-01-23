Брюссель, , 14:14 — REGNUM Александер Шалленберг — глава МИД Австрии — заявил, что Евросоюз работает над пакетом санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине.

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По его словам, санкции коснутся экономики и финансов, не исключено и отключение РФ от системы SWIFT.

«Ничто не исключается из обсуждения. … Если войска РФ вторгнутся на украинскую территорию широким фронтом, то это наихудший сценарий. Есть и другие сценарии: … нападения наемников без опознавательных знаков», — отметил Шалленберг в интервью Presse am Sonntag.

При этом он выступил против санкций в отношении «Северного потока — 2».