Москва, 17 января 2022, 14:11 — REGNUM Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что на Украине возросло количество учений с участием западных военнослужащих.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь американского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия наблюдает постепенное вторжение Североатлантического альянса на территорию Украины и не может больше с этим мириться.
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