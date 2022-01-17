Москва, , 14:11 — REGNUM Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что на Украине возросло количество учений с участием западных военнослужащих.

Оккупационные силы США на Украине Цуканов М.В

«Этих учений (с западными военнослужащими) тоже, по наши данным, будет не менее десяти, в прошлом году их было около семи», —цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь американского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия наблюдает постепенное вторжение Североатлантического альянса на территорию Украины и не может больше с этим мириться.

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