21 января 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 08:03 — REGNUM Информация министерства обороны Украины о том, что вооружённые силы страны получили от Великобритании партию помощи в виде лёгких противотанковых средств, которую в украинском министерстве называют международной технической помощью, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 21 января в социальной сети Facebook.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Минздрав Российской Федерации предупреждает: применение этих средств на практике угрожает вашей жизни!» — пишет Александр Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что Великобритания подталкивает Украину к военному столкновению с Российской Федерацией, а подобные поставки вооружения призваны убедить Киев в возможности реализации такой безумной идеи.

«Как же они хотят столкнуть и устроить войну среди искусственно разделённого народа!» — поражается Boris H.

«Великобритания под возгласы о якобы российской угрозе активно вооружает Украину! На которую Россия до сих пор не напала, за все эти годы. Вот ведь лицемеры!» — возмущается Николай В.

Некоторые комментаторы заметили, что Великобритания, как и другие страны НАТО, постоянно пытается убедить Россию, что они добиваются мирного разрешения ситуации на Украине, но на деле они только подливают масла в костёр.

«Это та страна, которая хотела стабильных отношений с Российской Федерацией, или я ошибаюсь малость?» — задаётся вопросом Svetlana T.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Часть людей указывает на то, кто на самом деле выступает за мир. Россия поставляет гуманитарную помощь. Значит, ей нужно, чтобы люди жили. Великобритания поставляет оружие. Значит, Запад желает, чтобы люди умирали.

«Кто хочет войны, тот поставляет вооружение, кто хочет мира, тот — хлеб или зерно, т. е. гуманитарную помощь. Вывод каждый думающий человек способен сделать сам», — указывает Svetlana S.

Ряд пользователей указывает на то, что Украине куда сильнее помогла бы финансовая помощь со стороны Великобритании, нежели военная.

«Если Великобритания действительно хотела поддержать украинцев, то вместо вооружения поставляла бы лучше газ по реверсу, либо же просто деньгами подсобила. Экономика этой страны вот-вот треснет, а они туда оружие везут. Сумасшедшие», — написал Кирилл О.

Отдельные комментаторы считают справедливым, если Россия тоже решит поучаствовать в поставках вооружения тем, кто выступает против британской внешней политики.

«Раз британцы поставляют вооружение на Украину, значит, нам надо поставить ракеты в те страны, которые граничат с Англией и США», — считает Светлана К.

«А если Россия решит поставить оружие в Ирландию, как к этому отнесётся Великобритания? А если мы пошлём туда своих инструкторов и начнём готовить соседей Великобритании к войне с Лондоном?» — интересуется Евгений М.

Пуск ракеты Mil.ru

Нашлись и те, кто убеждены, что такие военные поставки никак не повлияют на обороноспособность Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Ну поставили и поставили. Кто этими противотанковыми средствами пользоваться будет? Всё те же украинские военные, которые привыкли попадать в котёл. Да и к тому же на восстановление промышленности ДНР и ЛНР подойдёт любой металлолом», — отмечает Сергей К.

Напомним, 18 января пресс-служба министерства обороны Украины опубликовала информацию о том, что вооружённые силы страны получили от Великобритании партию помощи в виде лёгких противотанковых средств, которую в украинском министерстве называют международной технической помощью.