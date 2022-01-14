Москва, , 23:34 — REGNUM В целях собственной рекламы американские народные избранники один за другим выдвигают санкции против российского руководства на рассмотрение в Сенат, написал 14 января член Совфеда Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Алексей Пушков President.gospmr.org

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Комментируя очередное предложение по санкциям, внесённое сегодня в Сенат, российский политолог охарактеризовал этот процесс как «соревнование» под лозунгом «кто лучше санкции против России придумает».

Марк] Рубио — республиканец. Поэтому для него это в основном пиар и, как выражаются сами американцы, «posturing» ( «позёрство» — прим. ИА REGNUM)». Алексей Пушков «Похоже, только этим и заняты. Это уже третий законопроект о санкциях против России. Он вряд ли пройдёт, ибо уже есть один, поддержанный демократами. А [сенатор— республиканец. Поэтому для него это в основном пиар и, как выражаются сами американцы, «posturing» (— прим.)».

Он добавил, что Рубио пытается «исключить [президента США Джо] Байдена из процесса принятия решения о применении закона, а демократы этого не допустят».

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