Москва, 14 января 2022, 23:34 — REGNUM В целях собственной рекламы американские народные избранники один за другим выдвигают санкции против российского руководства на рассмотрение в Сенат, написал 14 января член Совфеда Алексей Пушков в своём телеграм-канале.
Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»
Комментируя очередное предложение по санкциям, внесённое сегодня в Сенат, российский политолог охарактеризовал этот процесс как «соревнование» под лозунгом «кто лучше санкции против России придумает».
Он добавил, что Рубио пытается «исключить [президента США Джо] Байдена из процесса принятия решения о применении закона, а демократы этого не допустят».
Читайте ранее в этом сюжете: Ещё один сенатор США предложил свои санкции против Путина