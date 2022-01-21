21 января 2022 | Время чтения 2 мин

Что общего у президента Украины Владимира Зеленского и 40-го президента США Рональда Рейгана?

Светлана Шаповалова, , 15:49 — REGNUM Слова президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом, высмеяли в соцсетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Клоун Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Однозначно. Общее у них только одно — умение смешить людей. Каждый — по-своему», — иронизирует Татьяна.

«Рейган — актёр, а Зеля — дешёвый клоун», — считает Светлана.

«А еще он вжился в образ Наполеона», — поддерживает Сергей Ампеев.

«Последствия перенесенного ковида», — смеется Ирина.

«Вернее было бы сравнить Зеленского с Александрой Грей», — предлагает Яков.

«Но Рейган хоть в армии служил и уволился в звании капитана ВВС США. А это ч…» — поделился мнением Виктор Сарафанов.

«Рейган перевернулся и заплакал», — смеётся Владимир Шапкин.

«Рейган — и как актер, и как политик, и как президент — тысячекратно выше Зеленского. Зеленскому намного уместнее себя с Лукашенко сравнивать», — рассуждает Сергей Балыкин.

Телеактёр Рональд Рейган в роли ведущего телесериала General Electric Theater (сс) White House Photographic Collection

«Наполеон тоже был маленький. И мания величия его подвела. Пора опуститься с небес», — отметил Юрий.

«Мал клоп, да вонюч», — замечает Надежда Ратникова.

«Зеленский настолько глуп, что не понимает: не Рейган принимал там решения, а тот, кто за ним стоял. А за ним стояли Рокфеллеры и другие триллионеры. Его же — Зеленского — тоже поставил Коломойский. У Зеленского и охранник был от Коломойского. Через охранника наверняка Коломойский держал связь с Зеленским», — замечает М.

«Уже в 1985 году у Рейгана диагностировали [болезнь] Альцгеймера. Но всё равно выбрали. При демократии это очень удобно», — напоминает Андрей Ухов.

«Рейган хотя бы был человеком!» — замечает Игорь Светлов.

«А ещё Рейган точно не был клоуном», — парирует Савелий Волжанин.

Рональд Рейган U.S. National Archives and Records Administration

Как уже сообщало ИА REGNUM, в интервью газете Washington Post президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом. Судя по его изречению, сходство заключается в том, что сороковой президент Америки Рональд Рейган «тоже не был военным человеком».

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