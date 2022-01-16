Москва, , 14:01 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнилобращение Казахстана к ОДКБ за помощью и ситуацию на Украине, он также допустил, что присутствие представителей НАТО в республике к добру не приведет.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«А что же касается заявлений Соединенных Штатов Америки и других стран — они должны себя спросить: почему к ним не обращаются, и, вообще, пускай покажут хотя бы одну страну, которая к ним обратилась, но потом не потеряла свою государственность или стала процветающей», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Найдите эту страну, предложил парламентарий.

«Наверное, до сегодняшнего дня жалеют многие, кто себя связал с Соединенными Штатами Америки, в результате потерял и страну, экономику, и одни проблемы пришли. Насколько процветающей была Ливия, не было никаких внутренних проблем в Ираке», — рассуждает он.

Для сравнения он привел пример Украины.

«А то, что происходит на Украине? Вот вам, пожалуйста, обращение, там сегодня и советники, там сегодня и находятся представители НАТО, и все это к добру не приведет», — констатировал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Организация Североатлантического договора (НАТО) приняла решение о приеме Украины и Грузии, но не устанавливала сроки, заявил в опубликованном в пятницу в газете La Repubblica интервью генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

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