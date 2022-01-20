20 января 2022 | Время чтения 2 мин

Канцлера Германии в детстве должны быть учить, что «неодинаковые весы», двойной стандарт, есть мерзость пред Господом. И мерзость перед людьми.

Михаил Демурин, , 13:58 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц взялся поучать нас правде. При этом он использовал цитату из любимого в России фильма Алексея Балабанова «Брат — 2». Эти лживые рассуждения ещё раз ярко высветили всю мерзость и двуличие европейской политики. И политиков.

В чем сила, брат? Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кто нам вещает о правде? Нам о ней вещает глава правительства страны, которая, внешне поддерживая дружественные отношения с советским руководством, активно работала на разрушение нашей родины — СССР. Напомню в этой связи лишь то, что сепаратистов Латвии, Литвы и Эстонии Берлин признал в конце августа 1991 года, когда Советский Союз ещё существовал. Если это — «путь правды», то какие могут быть претензии к России по Крыму, Абхазии, Южной Осетии, по отношению к ДНР и ЛНР, наконец?

Вспомним также участие ФРГ в развале бывшей Югославии с многочисленными иезуитскими подтасовками фактов, перекладыванием вины и лживыми обвинениями в адрес Белграда и югославских руководителей. Это тоже «путь правды»? Вспомним участие Германии в разгроме Сербии, в военных преступлениях против сербского народа. Тогда, как все знают, немецкие лётчики впервые после Второй мировой войны бомбили европейскую страну. А судьба Слободана Милошевича «правдивому» канцлеру ФРГ не икается?

Германия как член НАТО является подельником США в сносе иракского и ливийского режимов, в общей дестабилизации Ближнего Востока и Северной Африки, накачивании волны международного терроризма.

Канцлер Германии Олаф Шольц (сс) Steffen Prößdorf

Что же касается самой Германии, то руководство ФРГ после объединения поставило немцев ГДР в положение людей второго сорта (отдельные исключения лишь подтверждают общее правило), многих из них злобно преследовало, — это оно тоже поступало по правде? Делало оно это при соучастии нашего «правдивца» — Михаила Горбачёва. Этого разрушителя и по совместительству предателя немецких товарищей такие, как Шольц (да и некоторые в нашей стране), всё ещё считают героем мировой истории.

Список «правдивых» дел немцев на рубеже XX и XXI веков можно было бы продолжить. В том числе и по Украине — только за последние годы это такие «правдивые» дела, как предательство обманутого Берлином и Парижем президента этой страны Януковича, который не был убит их украинскими марионетками только благодаря России. Только в результате лживой политики Германии и Франции Минские соглашения, которые были призваны установить мир в Донбассе ещё в 2015 году, до сих пор не выполнены Киевом, и там всё ещё гибнут люди. Берлин фарисейски демонстрирует своё якобы несогласие с поставками вооружений на Украину, но резко этот вопрос перед союзниками по НАТО, накачивающими Украину оружием, да и перед самим Киевом не ставит.

«Нормандская четвёрка» в Минске. Февраль 2015 года Kremlin.ru

Не знаю, верующий человек Шольц или нет, но в детстве его точно учили, что «неодинаковые весы», двойной стандарт, есть мерзость пред Господом. Такой подход — это и мерзость перед людьми.

Думаю, всем понятно, как отреагировал бы на подобную мерзость Данила Багров — Шольц играет с огнём.