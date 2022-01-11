Берн, , 15:11 — REGNUM Первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман провела встречу с генсеком Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом, в ходе которой стороны обсудили предстоящее заседания Совета Россия-НАТО. Она сообщила об этом 11 января на своей странице в соцсети Twitter.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Я встретилась с Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить завтрашнее заседание Совета Россия-НАТО и необходимость действий со стороны России для снижения напряженности», — написала она в своем сообщении.

Также Шерман отметила, что в ходе встречи стороны подтвердили единый подход НАТО в отношении России, заключающийся в ее сдерживании и диалоге с ней, а также подтвердили свою поддержку Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры в Женеве с НАТО пока что не вызывают удовлетворение у российской стороны.