Москва, , 14:11 — REGNUM Угроза возможного размещения в Японии американских ракет средней и меньшей дальности в числе прочего беспокоит российскую сторону. Союзничество Токио и Вашингтона не создаёт оптимальные условия для заключения российско-японского мирного договора, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 14 января.

Флаги США и Японии Aimaimyi

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Он отметил, что Япония из-за давления со стороны США присоединяется к многим антироссийским санкциям. Давление на Токио касается и проблем военной безопасности. Так, договор о взаимном сотрудничестве и безопасности между Японией и США от 1960 года даёт американцам большую свободу действий на японской территории.

Атмосфера для развития отношений России и Японии не оптимальна из-за союза последней с США, которые считают Россию и Китай своими угрозами. Были предположения, что запрещённые Договором о РСМД американские ракеты планируются к размещению в Японии.

«Если это так, то будет создаваться угроза РФ», — подчеркнул Лавров.

Позитива отношениям с Москвой не добавляет и позиция Токио в ООН и других международных структурах, совпадающая с США и странами НАТО, добавил он.

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