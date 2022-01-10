Женева, Швейцария, , 20:44 — REGNUM Проблемы Казахстана не были затронуты на российско-американской встрече глав делегаций со стороны внешнеполитических ведомств в Женеве. Об этом сообщила 10 января по итогам переговоров первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман.

Уэнди Шерман U.S. Department of State

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Говоря о встрече в Женеве с заместителем российского министра иностранных дел Сергеем Рябковым, Шерман заявила: «Сегодня тема Казахстана не поднималась».

Напомним, переговоры в Женеве были посвящены гарантиям безопасности, вопросу заключения соответствующих договорённостей между Москвой и Вашингтоном.

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