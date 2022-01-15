15 января 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 15:17 — REGNUM Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Европейский союз готовится направить на Украину миссию по подготовке военных «кадров высокого уровня», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 15 января в социальной сети Facebook.

Военные Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Покуда есть на свете дураки, обманывать нам, стало быть, с руки. Ему немножко подпоёшь и делай с ним что хош», — пишет Lena P.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные военные «советчики» могут насоветовать только то, как правильно убивать братский народ. При этом европейские военные в этой кровавой бойне участвовать даже не собираются, пишут граждане.

Жозеп Боррель European Parliament

«Будут натаскивать на братоубийственную войну? А как начнётся, как всегда исчезнут», — уверен Олег Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что западные страны вновь участвуют в чествовании человеконенавистнического режима, целью которого является развязывание крупномасштабного кровопролития на границе с Российской Федерацией.

«И о чём можно с такими договариваться? Как и не было ста лет! Нового дракона выкармливают!» — указывает Galina M.

«Гитлера тоже в своё время вскармливали. Теперь продажную Украину вскармливают. Им охота любыми путями развязать войну. Потом опять будут в союзники проситься», — предполагает Татьяна И.

Часть людей полагает, что переживать по поводу военных миссий ЕС не стоит, потому что Европа уже показала свою недееспособность, в том числе и военную.

«А чему они будут их учить? Тому, как правильно сдаваться или как бежать, пождав хвост?» — интересуется Алексей Н.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Будут учить, как правильно, по-европейски, миллионы евро без результата на армию списывать? Так-то и обычный украинский прапорщик так может. Кто кого там ещё учить будет?» — издевается Michael D.

Ряд пользователей указывает на то, что военная подготовка западных военных в целом оставляет желать лучшего. Особенно это стало заметно после позорного бегства американских военных с территории Афганистана, пишут граждане.

«Подготовка «высокого уровня» офицеров? Это как те, которые в Афганистане опозорились? Ну, такие учителя под стать украинской армии», — поделился своим мнением Влад В.

Выход США из Афганистана Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вроде как Макрон заикался о создании некой европейской армии, но как-то резко это всё спустили на тормозах. Так откуда высокий уровень европейских военных? Да и сами офицеры чем себе такой чин заслужили?» — задаётся вопросом William K.

Нашлись и те, кто убеждены, что НАТО будет готовить Украину к войне, но альянс в этой бойне участвовать не будет, как и не примет просьбу Киева войти в ряды организации.

«Вот ничего не понимаю: НАТО утверждает, что все двери открыты! Я смотрю — и правда, на территории США открыта дверь и в неё никто не ломится. В открытой двери в Европе стоят, раскорячившись, Германия, Польша, сзади подпирают страны Прибалтики, а в дверь ломится самая мощная армия Европы. Но её не пускают! Офицеры европейские, судя по всему, будут готовить к более настырному натиску? Ведь своих-то армий практически нет», — написал Алексей Т.

Напомним, 13 января глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил по итогам неформальной встречи руководителей Минобороны Евросоюза во Франции о том, что ЕС готовится направить на Украину миссию по подготовке военных «кадров высокого уровня».