Москва, , 20:47 — REGNUM Первый раунд переговоров: прорыва пока не случилось, но все проблемы обозначены и вещи названы своими именами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

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«Говорить конкретно о результативности, очевидно, возможно будет после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе и встречи по линии ОБСЕ в Вене», — отметил Слуцкий.

Судя по заявлениям американской стороны, Вашингтон все еще не до конца осознает серьезность и комплексность российских предложений по глобальной безопасности, указал парламентарий.

Но, как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию в Женеве, есть база и поиск баланса интересов возможен.

«От того насколько глубоко именно западные партнеры будут настроены на компромиссы зависят вопросы общемировой безопасности. Россия никому не позволит себя шантажировать и обманывать дальше на голубом глазу», — подчеркнул парламентарий.

Среди позитивных итогов глава комитета Госдумы назвал подтверждение о недопустимости развязывания ядерной войны, победителей в которой просто быть не может.