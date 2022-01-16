Луганск, 16 января 2022, 12:09 — REGNUM Подразделения украинских Вооруженных сил разместили свои бронетранспортеры вблизи населенного пункта Счастье — на территории республики, передает 16 января Луганский информационный центр.
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«В зоне ответственности 79-й бригады ВСУ зафиксировано размещение двух бронетранспортеров БТР-60», — отмечается в сообщении пресс-службы управления Народной милиции ЛНР.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не исключается обращение к РФ за помощью, если в Донбассе произойдут полномасштабные военные действия.