Вашингтон, 18 января 2022, 19:39 — REGNUM Если Россия совершит «вторжение на Украину», последует ответ со стороны Совета Безопасности ООН, заявила 18 января американский постпред при организации Линда-Томас Гринфилд в интервью The Washington Post.
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Комментируя продолжающиеся контакты России и США по теме гарантий безопасности, американка выразила мнение, что тупика в переговорах пока нет, поскольку Вашингтон «не собираемся сдаваться, пока» русские «не начнут агрессивных действий».
По словам американского дипломата, вопрос возможных ответных действий обсуждался Вашингтоном «с рядом коллег и союзников».
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