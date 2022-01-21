Москва, , 17:32 — REGNUM Высказывание британского министра иностранных дел Лиз Трасс о том, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар», говорит о её плохом знании истории. Об этом 21 января написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Монголо-татарское нашествие

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Комментируя заявление Трасс, «которая недавно каталась по Прибалтике на танке», а сегодня высказалась по украинской теме, Захарова предложила главе Форин-офиса три вопроса, первый из которых:

«Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар?»

Второй вопрос касается Великой Отечественной войны: «О страданиях украинцев от фашизма [Трасс] не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?»

«Какое учебное заведение выдало миссис Трасс диплом?» — спросила в завершении Захарова.

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